Abbring is 1e Nederlander die Rally van Ieper wint na secondespel

In de eerste rit op zaterdag zat een grote jump, waarbij de Fransman zijn motorsteun afbrak. De versnellingsbak moest ook vervangen worden, maar die blokkeerde enkele ritten later, waardoor hij 40 seconden verloor.

Abbring nam het heft in handen en verdedigende zijn voorsprong. Na een bijzonder spannende ontknoping hield de Nederlander uiteindelijk 8 seconden over op Bouffier, die ook in 2015 en 2013 tweede werd in Ieper. BK-leider Vincent Verschueren was derde.

Abbring en Tsjoen zorgden voor een primeur: nooit eerder won een Nederlander in Ieper en Tsjoen won in 2001 met een Toyota de Rally van Ieper en nu als navigator.