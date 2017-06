VIDEO: Neuville misrekent zich in Ieper en gaat 6 (!) keer over de kop

Jammer genoeg zijn we in het begin van de weg gegaan. Thierry en ikzelf zijn oké

In rit 3 kwam ook Kevin Abbring zich in de debatten mengen, maar Neuville behield de leiding. Bij de tweede doortocht in Dikkebus liep het echter mis voor Neuville, de nummer 2 in de WK-stand. Hij dook te snel een bocht naar links in, verloor de macht over zijn stuur en de achterkant van zijn auto belandde in een sloot.

De Hyundai ging 6 keer over de kop en kwam vervolgens weer op zijn wielen terecht. Neuville en corijder Gilsoul kwamen ongehavend uit de crash, maar moesten wel opgeven.

"Jammer genoeg zijn we in het begin van de weg gegaan. Thierry en ikzelf zijn oké. We hopen om morgen opnieuw van start te kunnen gaan. Duimen maar", liet Nicolas Gilsoul weten op Twitter.