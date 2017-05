Loix: "Kans is heel groot dat Neuville dit jaar wereldkampioen wordt"

"Die zege in Argentinië is een van de mooiste overwinningen van de laatste jaren in de WRC", vertelt Freddy Loix aan Sporza. "Thierry heeft het zeer goed gedaan."

"In de laatste twee wedstrijden hebben we gezien dat Thierry niet de snelste was vanaf het begin, maar op het einde kon hij wel een eindsprint inzetten en naar de overwinning snellen. Corsica en Argentinië waren twee zeer verstandige wedstrijden."

Neuville oogt dit seizoen mentaal een stuk rustiger. "Hij heeft een grote evolutie gemaakt. We hebben al heel veel gezien dat hij snel was, maar niet vaak tot aan de finish. In de laatste wedstrijden heeft hij zeer goed gecontroleerd en kon hij de anderen onder druk zetten als het moment er was."