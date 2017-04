In Argentinië heeft WK-leider Sébastien Ogier meteen de koppositie veroverd. Met zijn Ford snelde hij naar de beste tijd in de speciale rit over 1.75 km, Neuville parkeerde zijn Hyundai op de vierde plaats.

📸 from tonight's SSS @rallyargentina More to come tomorrow! #WRC 🇦🇷 pic.twitter.com/wz9zolX6w1

#RallyArgentina2017 Dani Sordo y Thierry Neuville le firman autógrafos al público / Sordo and Neuville are signing autographs 🖌📋 pic.twitter.com/LhhKUuk3IM

5e rally van het jaar Thierry Neuville is deze week aan zet in de rally van Argentinië. In Frankrijk was hij al de beste, herhaalt hij dat kunststukje in Argentinië? Op deze pagina houden we u op de hoogte.

16:04