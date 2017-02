Teambaas over crash Neuville: "Dit mag niet gebeuren"

"Voor mijn corijder Nicolas Gilsoul en voor het hele Hyundai-team is het eveneens verschrikkelijk, maar ook dit moeten we achter ons laten", weet Neuville. "Hoe frustrerend dit ook is, we kunnen en mogen hier niet bij blijven stilstaan."

"We weten dat we over een competitieve wagen beschikken waarmee we rally's kunnen winnen. We hebben er alle vertrouwen in en ik ben er zeker van dat de resultaten zullen volgen. Zondag gaan we opnieuw van start en wil ik punten pakken in de powerstage. In Mexico zullen we terugvechten."

Teamverantwoordelijke Michel Nandan: "Het is makkelijk om te zeggen dat dit bij de rallysport hoort, maar wanneer je een voorsprong van 43 seconden hebt, mag dit niet gebeuren. Dit is voor iedereen een zware ontgoocheling, niet het minst voor Thierry en Nicolas na hun indrukwekkende prestatie vrijdag."

"Tot aan de laatste rit van zaterdag hadden zij hun opdracht perfect volbracht. Het gezegde "it's not over until it's over" klopt. Zondag start Neuville opnieuw en hij moet dit zo snel mogelijk achter zich laten. Ondanks de pech die we dit jaar al hadden moeten we focussen op het potentieel van onze wagen."