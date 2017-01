"Rally begint aan een nieuw tijdperk, tijd voor Neuville om te oogsten"

Viervoudig wereldkampioen Sebastien Ogier is naar Ford overgestapt. De vraag is of zijn korte voorbereidingstijd zal volstaan. Hij is uit zijn comfortzone gedwongen. We zullen nu zijn echte waarde als rijder leren kennen.

"De rally begint aan een nieuw tijdperk", zegt Dupain aan Sporza. "Persoonlijk vind ik het een zegen dat Volkswagen afhaakt. Gewoon omdat daardoor de dominantie van het team met het grootste budget en de beste wagen doorbroken wordt."

"De vier teams die overblijven hebben elk een favoriet in hun rangen. Te beginnen met Thierry Neuville bij Hyundai. Hij heeft de twijfel die er vorig jaar nog was doorbroken door te winnen in Italië en daarna verschillende manches op rij heel constant te presteren."

"Als hij wereldkampioen wil worden is het nu echt het moment. Hij heeft in elk geval het potentieel van een wereldkampioen: slim, rustig, talent en een goed team."

"Mijn persoonlijke favoriet voor de wereldtitel is Kris Meeke in zijn Citroën. Hij is zo snel en een beetje gek in zijn hoofd. De vraag is of hij de rust zal kunnen bewaren."

"Bij Toyota is Jari-Matti Latvala het belangrijkste speerpunt. Hij heeft veel ervaring. Maar het is ook uitkijken naar Juho Hänninen. Ook hij is een beetje gek in zijn hoofd en een heel groot talent."