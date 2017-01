Tom Colsoul: "Dacht heel even dat het voorbij was"

"Mijn ambitie voor de wedstrijd was een plaats in de top 10. Daarnaast had ik van het team de opdracht gekregen om Jakub te laten evolueren", zegt Tom Colsoul. "In beide opdrachten ben ik geslaagd."

Donderdag was er nog een bang moment voor Colsoul en Przygonski. "Toen we in die kuil geblokkeerd zaten, dacht ik heel even dat het voorbij was. Het zag er niet goed uit, maar kijk, we zijn eruit geraakt, hebben de wagen eigenhandig gerepareerd en eindigen uiteindelijk als zevende."

"Jakub heeft het fantastisch gedaan", zegt Colsoul. "Vorig jaar eindigde hij bij zijn eerste deelname bij de auto's als vijftiende en nu is hij zevende. Hij heeft niet één maar drie stappen vooruitgezet. Ik ben blij dat ik daar mijn aandeel in heb."