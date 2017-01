Dakarveteraan: "Het avontuur is verdwenen"

"De Dakars van in de begindagen kan je niet vergelijken met de huidige edities. In Afrika kon je avonturen beleven. Zuid-Amerika zal ook wel tof zijn, maar het avontuur is verdwenen."

Volgens Renders heeft dat weinig met de locatie te maken, wel met de organisatie. "Die is nu tiptop. Dat is logisch en ook goed voor de veiligheid, maar hoe beter de organisatie, hoe minder spanning."

"In de tijd van Thierry Sabine (de overleden organisator, red.) moesten we soms wachten om te vertrekken, omdat hij nog snel een toelating moest vragen."

Sinds dit jaar moeten de deelnemers weer zonder gps hun weg zien te vinden. "Net zoals wij destijds", merkt Renders op. "In de beginjaren reden we zuiver op kompas. Veel deelnemers raakten verdwaald. Dat is nu ondenkbaar."