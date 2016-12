Vicewereldkampioen Neuville is "Driver of the Year"

De voorbije twee jaar ging de prijs naar Stoffel Vandoorne. De West-Vlaming maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Formule 1, maar moet dit jaar de award aan Thierry Neuville laten.

Neuville won de trofee in 2011 en 2013 al en viel dankzij zijn sterke seizoen in een Hyundai opnieuw in de prijzen. Hij won dit jaar de Rally van Italië, maar kon niet opboksen tegen wereldkampioen Sébastien Ogier. Neuville eindigde uiteindelijk tweede in het WK.

"Elk jaar wordt de concurrentie groter", reageert Neuville bij Sporza. "Maar we verdienen deze titel."

"Wat mijn ambities volgend seizoen zijn? We proberen al enkele jaren het WK te winnen en we willen elk seizoen verbeteren. We zijn goed gewapend voor volgend jaar, maar er is geen druk."