Ogier doet in een Ford een gooi naar een nieuwe wereldtitel

Rallyrijder Sébastien Ogier (32) snelde de voorbije vier seizoenen naar de wereldtitel in een Volkswagen, maar de Fransman moest op zoek naar een nieuwe wagen nadat zijn trouwe werkgever verrassend zijn afscheid had aangekondigd.

"Er zijn volgend seizoen veel nieuwe elementen en ik kijk ernaar uit", reageert Ogier, die samen met zijn corijder Julien Ingrassia overstapt. "We hebben een nieuwe generatie wagens en een nieuw team. Het wordt boeiend."

"Het was geen geheim dat we met Sébastien en Julien wilden samenwerken", reageert Ford. "We hebben hard gewerkt om hen vast te leggen en ze zijn ervan overtuigd dat ze met onze wagen hun wereldtitel kunnen verdedigen."