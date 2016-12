Belgisch rally-icoon Freddy Loix (46) laat het gaspedaal los

Na drie jaar bij Opel stapte Loix in 1996 met zijn vaste co Sven Smeets over naar Toyota. Dat jaar reed hij vier WK-rally's, met een tweede plek in Portugal als hoogtepunt. Een jaar later deed hij die tweede plaats daar nog eens over, in 1998 was hij derde in Portugal en tweede in Catalonië.

Mitsubishi lokte de beloftevolle coureur in 1999 naar zijn renstal om een team te vormen met Tommi Mäkinen. Naast de Finse viervoudige wereldkampioen speelde Loix altijd de tweede viool. Hij kon zijn goeie prestaties uit het verleden niet meer bevestigen.

Bij Hyundai (2002-2003) en Peugeot (2004) flakkerde zijn ster even weer op, de rally van Spanje in 2004 was zijn laatste WK-rally.

Na twee jaar zonder team begon Loix in 2007 aan een tweede carrière. Achter het stuur van een VW Polo S2000 werd hij Belgisch kampioen, een jaar later volgde de vicetitel in het Intercontinental Rally Challenge (IRC), de tegenhanger van de WRC.

In 2010 begon Loix zijn succesvolle samenwerking met Skoda. Met Johan Gitsels als nieuwe vaste co pakte hij in 2013, 2014 en 2015 de Belgische titel.

De grootste krachttoer van Loix waren zijn elf zeges in Ieper, de belangrijkste Belgische race. De eerste keer in 1996 in een Toyota Celica GT Four, de laatste dit jaar met een Skoda Fabia R5.