Ier Craig Breen geeft tegenstand het nakijken in Condrozrally

In de 43e Condrozrally was Cédric Cherain aanvankelijk de enige die de suprematie van een vlekkeloze Craig Breen kon bedreigen, maar gisterenavond maakte hij een fatale fout in de afsluitende proef. De exit van Cherain plaveide de Waalse weg voor de Ier.

Vandaag probeerde Breens Franse teamgenoot Stéphane Lefebvre nog even aan te dringen, maar het kloofje van 20 seconden verkleinen, lukte nooit. Vincent Verschueren rukte na een gezapige start op naar de derde podiumplaats.