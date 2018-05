Veel volk op wake voor motorcrosslegende Eric Geboers

Eric Geboers kwam tragisch om het leven toen hij bij een boottochtje in Mol achter zijn hondje in het water sprong. Een foto van Geboers en zijn hondje kreeg, samen met een motorhelm, een prominente plaats op zijn kist.

Stefan Everts was een van zijn ex-collega's die afscheid kwamen nemen in Lommel. "Je kunt het niet vatten", is Everts nog altijd wat sprakeloos. "Hij heeft veel betekend voor de sport. Hij was een legende en zal dat altijd blijven."

Ook de fans waren talrijk komen opdagen, sommigen zelfs vanuit Brugge. "We wilden hier absoluut bij zijn om een laatste groet aan Eric en zijn familie te brengen."