Lichaam motorcrosslegende Eric Geboers gevonden in waterplas in Mol

Eric "The Kid" Geboers is een van de grootste namen in de Belgische motorcrossgeschiedenis. Hij is 5 keer wereldkampioen en was de eerste coureur ter wereld die het WK won in de 3 klassen: 125, 250 en 500 cc.

Dat kunststukje in 1988 leverde hem de titel "Sportman van het Jaar" op. Hij kreeg er ook de Nationale Trofee voor Sportverdienste voor. Op 5 augustus 1990 won hij het WK met zijn allereerste triomf op de Citadel in Namen en stopte hij - op zijn 28e verjaardag - met crossen.

Eric Geboers komt uit een echte motorcrossfamilie. Zijn oom was een actieve crosser, zijn oudere broer Sylvain won 14 GP's.

Na zijn carrière richtte Eric Geboers een helikopterbedrijf op. Hij bleef actief in de motorcross, onder meer als teammanager bij het Suzuki-team van zijn broer Sylvain en organisator van GP's. Hij leverde ook inspanningen om het motorcrossbeleid in België uit het slop te halen.