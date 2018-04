1. Jeffrey Herlings (Ned)

2. Antonio Cairoli (Ita)

3. Tim Gajser (Svn)

4. Gautier Paulin (Fra)

5. Romain Febvre (Fra)

6. Jeremy Van Horebeek

10. Julien Lieber



Toni Cairoli kwam al snel in de problemen in de eerste reeks. De Italiaan viel terug naar de zesde plaats, maar kon de schade na een lange inhaalreeks nog beperken. In de voorlaatste ronde nam hij de tweede plaats nog over van Tim Gajser.