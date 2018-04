Herlings is nieuwe WK-leider na zege in Trentino, Desalle wordt tweede

Herlings was als beste weg bij de start van de eerste reeks en gaf de eerste plaats niet meer af. Clément Desalle maakte ook een goeie start en vocht een robbertje uit met Tim Gajser, dat de Belg in zijn voordeel afrondde. Desalle werd tweede.

Romain Febvre en Antonio Cairoli gingen de Sloveen ook nog voorbij. Cairoli deelde de WK-leiding met Herlings, maar ziet zijn Nederlandse concurrent nu 7 punten uitlopen. Met Julien Lieber (9) en Jeremy Van Horebeek (10) eindigden nog 2 Belgen in de top 10.

In reeks twee speelden dezelfde namen een hoofdrol. Dit keer was Cairoli het snelste weg, maar Herlings liet zijn ploegmaat niet vertrekken en ging er al snel voorbij toen de Italiaan een manoeuvre verkeerd inschatte. De Nederlander weerstond daarna aan de druk van Cairoli en vierde de overwinning in reeks 2, in de Grote Prijs en het feit dat hij WK-leider is.

Ook Desalle liet zich opnieuw opmerken. Hij won in reeks twee en gevecht met Coldenhoff om de derde plaats. Daardoor mocht de Belg als tweede mee op het eindpodium. Van Horebeek werd zesde in de reeks.