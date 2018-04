Stefan Everts: "Belgische motorcross is aan het doodbloeden"

Steve Ramon in 2007, dat is de laatste keer dat België nog eens een wereldkampioen motorcross mocht vieren. De kans dat dat dit jaar opnieuw gebeurt, lijkt bijzonder klein. "Clément Desalle is wel goed bezig, hij haalde twee keer het podium op drie wedstrijden. Maar momenteel is het heel moeilijk voor een Belg om het WK te winnen", zegt Everts.



"Desalle heeft in het verleden zeker kansen gehad om voor de titel te rijden. Had hij toen anders gewerkt, dan had het misschien wel gekund. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf."



Ook van Jeremy Van Horebeek en Kevin Strijbos verwacht Everts geen wonderen. "Als ik rechtuit ben, dan staan zij momenteel aan hun top en gaan ze niet verder komen. Enkel wanneer anderen zich blesseren kunnen zij in aanmerking komen."

En dus moet het van de jeugd komen. De 17-jarige Jago Geerts bijvoorbeeld. "Hij heeft een goede indruk gelaten in de eerste Grote Prijzen. In de verre toekomst kan Liam (13-jarige zoon van Stefan, red) er staan. Hij zal misschien de laatste sprankeling brengen, al moet hij in de grote voetsporen van zijn papa en opa treden."