Vader Stefan Everts: "Over 3 jaar kan Liam al Grote Prijzen rijden"

Externe druk is er dus niet voor Liam, maar de drang om resultaten neer te zetten is er wél. "Hij legt al wat druk op zichzelf, want hij wil mij niet teleurstellen. Hij wil zeker presteren, maar we hebben tijd. Niks moet, alles mag", zegt Stefan.

Liam wordt door velen gezien als de gedoodverfde opvolger van Stefan Everts, maar die houdt de boot af. "We hebben veel jongeren gezien in het verleden die enorm goed zijn op jonge leeftijd, maar als het echte werk begint staan ze nergens meer. We moeten ook afwachten met z’n puberteit, maar hij heeft sowieso talent genoeg. Ik zie alleen maar hele goede kwaliteiten."

In België is het niveau schrikwekkend gedaald en dus zoekt Liam z'n toevlucht in het buitenland. "We gaan vooral in Nederland rijden en deelnemen aan het Duitse en Europese kampioenschap. Daar moet hij normaal gezien top drie rijden. Hij zou zelfs eens moeten kunnen winnen. Zijn niveau zal ook alsmaar beter worden. In zijn categorie zit hij nu zeker bij de top drie", klinkt het bij Stefan.