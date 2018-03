Herlings troeft Cairoli af in 1e reeks, Van Horebeek als 3e op podium

Herlings en Cairoli deelden 2 weken geleden in de WK-opener in Argentinië de reekszeges, maar Herlings won de GP (als winnaar van reeks 2) én pakte de eerste koppositie in het WK.

Cairoli ging op en over Van Horebeek bij de start, maar zag in het tweede deel van de race Herlings naderen. Onder druk van de thuisrijder ging de wereldkampioen in de fout, Herlings passeerde en finishte nog met 17 seconden voorsprong. Van Horebeek was 3e op bijna een halve minuut.