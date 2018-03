Herlings wint eerste MXGP na beklijvend duel met ploegmaat Cairoli

Antonio Cairoli gaat dit jaar op zoek naar zijn 10e wereldtitel, maar hij kon zijn seizoen niet beginnen met een eerste zege. Daar stak zijn eigen ploegmaat een stokje voor.

Jeffrey Herlings was in de eerste reeks amper een seconde trager dan de uittredende kampioen en in reeks twee pakte hij helemaal in het slot uit met een ongelooflijke inhaalrace. Cairoli had al bijna de hele reeks op kop gereden, maar in de laatste halve ronde ging Herlings erop en erover. De Nederlander pakte zo de eerste eindzege van het seizoen.

Ook de Belgen presteerden sterk. Clement Desalle mocht als derde mee op het podium na twee derde plaatsen. Van Horebeek werd vierde en Julien Lieber achtste.