Joël Smets: "Ik heb in mijn team 2 hanen op 1 erf"

"Onze winter is goed verlopen. Motorisch hebben we weer een klein stapje vooruit kunnen zetten. Al onze rijders in MX1 en MX2 zijn in staat om Grote Prijzen te winnen. We kijken dus hoopvol uit naar de eerste wedstrijd", zegt Smets, die een toppositie bekleedt bij KTM.

Titelverdediger Antonio Cairoli (foto hieronder) kan dit jaar voor de 10e keer wereldkampioen worden en daarmee op gelijke hoogte komen van Stefan Everts. Smets: "Die kans is zeker niet onbestaande. Toni is 32, maar hij is nog altijd razend ambitieus. Hij rijdt rond als een jong veulen. Hij behoort ook nu weer tot de topfavorieten."

"De grootste concurrentie zal uit eigen kamp komen, met Jeffrey Herlings. Het zal niet altijd makkelijk zijn, want onze 2 rijders zullen vaak vechten voor de plaatsen 1 en 2. Het zijn twee hanen op één erf. Er zullen zeker momenten komen dat we vanuit de begeleiding zullen moeten bemiddelen."

"Herlings is drievoudig wereldkampioen MX2 en heeft vorig jaar zijn eerste jaar MX1 gereden. Dat is een grote stap en daar heb ik hem goed op proberen voor te bereiden. Maar Jeffrey heeft dat flink onderschat en heeft aanvankelijk leergeld betaald. In de tweede seizoenshelft heeft hij de realiteit onder ogen gezien, is hij outstanding geworden en won hij 6 van de laatste 7 GP's."