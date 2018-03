Johan Boonen volgt Joël Smets op als bondscoach motorcrossploeg

Joël Smets stapte eind oktober vorig jaar op als bondscoach van de Belgische motorcrossploeg, onder meer door een "gebrek aan toekomstperspectief" voor de sport in België. Nu heeft de Belgische Motorrijdersbond een vervanger voorgesteld.

Johan Boonen was in de jaren 80 en 90 zelf actief in het WK motorcross. Tijdens zijn carrière won hij de Grote Prijs van België op de Citadel van Namen, in 1995. De voorbije 2 jaren stond hij aan het hoofd van de organisatie van de GP in Lommel.

"De Belgische motorcross sport beleeft moeilijke tijden en ik wil als ex-GP rijder mijn verantwoordelijkheid opnemen", aldus Boonen. "Toen ik hoorde dat Joel besliste om te stoppen als team manager, wou ik mijn steentje bijdragen om de successen die hij heeft geboekt verder te zetten. België is nog steeds een groot motorcrossland met momenteel 6 GP-rijders, onder wie een aantal met podiumambities."

Dit jaar vindt de Motorcross der Naties op 7 oktober plaats in Redbud, in de Verenigde Staten.