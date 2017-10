Joël Smets luidt alarmklok: "5 over 12 voor de Belgische motorcross"

De tijd dat België de motorcross domineerde ligt al een eindje achter ons. Op de Motorcross der Naties viel België naast het podium, waarna Joël Smets opstapte als bondscoach.

"We hebben te lang geteerd op de successen van de jaren 80, 90 en begin jaren 2000", zegt Smets in De Zevende Dag. "De infrastructuur is niet in orde en we hebben geen professioneel gestructureerde federatie."

"Het is niet meer 5 voor 12, maar 5 over 12. Ik heb de afgelopen jaren veel contact gehad met de ministers van Sport. Philippe Muyters bijvoorbeeld is onze sport heel genegen en doet zijn best achter de schermen."

"Maar ik begrijp niet dat onze sport nog altijd georganiseerd wordt zoals 40 à 50 jaar geleden. Dan kan er niet verlangd worden dat we progressie maken met de Belgische motorcrossers."