Joël Smets stapt op als bondscoach: "Tijdsgebrek en geen toekomstperspectief"

"Bovendien vragen een actieve tienerdochter en -zoon ook wel wat aandacht. En mijn vrouw vindt het ook niet erg als ik eens een dagje extra thuis ben."

"Ten slotte droomde ik ook van een overkoepelende en professioneel gestructureerde federatie, die door de overheid ondersteund wordt. In een ideale wereld worden de jeugdopleiding en de Red Knights door die federatie gestuurd. Maar na meer dan 10 jaar is die ideale wereld nog niet voor morgen. Dat stemt mij droevig en ondermijnt mijn geloof in een bloeiende toekomst voor de motorcross in België."

"Samengevat heeft dus tijdsgebrek en een gebrek aan toekomstperspectief tot deze beslissing geleid. Maar dit was geen makkelijke keuze, want 22 jaar lang stond de Motorcross der Naties met een grote vette stip in mijn kalender. Maar, nothing is forever en ik houd aan deze bijna kwarteeuw Motorcross der Naties een karrenvracht mooie herinneringen over."