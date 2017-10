België in de problemen Echt schitterend verloopt de 2e reeks niet voor de Belgen. Strijbos bezet halfweg de 13e positie, Van doninck rijdt op de 24e plaats rond. De Fransen lijken een gouden zaak te doen met Febvre (1e) en Charlier (6e). De Australiërs hebben 2 pionnen in de top 5.

De rijders staan klaar voor de 2e reeks. Brent Van doninck en Kevin Strijbos moeten in deze reeks België in de running houden voor het podium.

In de eerste reeks was de Brit Max Anstie heer en meester. Gajser (Slo) en Paulin (Fra) vervolledigden het podium. Van Horebeek eindigde 7e, Van doninck 17e. Daarmee komt België uit op de 4e plaats. Frankrijk leidt voor Nederland en Zwitserland.

Er zijn 3 reeksen, waarin er telkens 2 rijders per land in actie komen. Het slechtste van de 6 resultaten telt niet mee in de afrekening per land.

