Smets: "We gaan weer voor podium op Motorcross der Naties"

"De ambitie is om ook dit jaar weer het podium te halen. Dat is een realistische ambitie, ook al hebben 2 sterkhouders in laatste instantie afgehaakt met een blessure."

"Zonder Desalle en Lieber hebben we misschien wat aan kwaliteit ingeboet, maar Strijbos en Van doninck zitten daar net achter. Desalle leek me mentaal en fysiek wat over zijn hoogtepunt te zijn, terwijl Strijbos na een mindere start nu naar zijn top toegroeit. Hetzelfde verhaal met Lieber en Van doninck."

"In de Motorcross der Naties blijft het collectief belangrijk, ook al zitten de rijders alleen in de wedstrijd. Maar iedereen is gemotiveerd om onze status van podiumkandidaat in stand te houden. Je doet de rijders dus oneer aan door dit een B-team te noemen."