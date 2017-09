Team van Stefan Everts denkt aan stoppen met motorcross

Kevin Strijbos in actie met zijn Suzuki. Kevin Strijbos in actie met zijn Suzuki.

Kevin Strijbos verlaat Suzuki en heeft al een nieuw team voor volgend seizoen. De Belgische motorcrosser wou al even weg, zeker nu de geruchten toenemen dat Suzuki stopt in de MXGP. Stefan Everts kan het nieuws over de toekomst van Suzuki niet bevestigen.