Drie op een rij voor Herlings: Nederlander wint ook WK-slot in Frankrijk

Motorcrosser Antonio Cairoli veroverde vorige week de wereldtitel. Vandaag in de laatste WK-race in Villars-sous-Écot (Frankrijk) was Jeffrey Herlings voor de 6e keer dit jaar de beste. De Nederlander won met zijn KTM een derde Grote Prijs op een rij. Cairoli, die het einde van de tweede reeks niet haalde, won ook zes GP's dit jaar.