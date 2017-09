Strijbos vervangt geblesseerde Desalle in Motorcross der Naties

Tijdens de eerste reeks van de MXGP in Assen liep het mis voor Clément Desalle. Na een aanrijding kwam hij tegen de dranghekken terecht en daarbij brak hij de uitsteeksels van zijn onderste ruggenwervels.

De 28-jarige Desalle hoeft niet geopereerd te worden, maar zijn seizoen is wel afgelopen. De nummer 4 in de WK-stand moet de slotmanche in Frankrijk van komende zondag aan zich voorbij laten gaan, net als de Motorcross der Naties, die op 1 oktober in Winchester (Groot-Brittannië) op het programma staat.

Bondscoach Joël Smets heeft Kevin Strijbos aangeduid als zijn vervanger. Ook Julien Lieber en Jeremy Van Horebeek maken deel uit van de Belgische ploeg.