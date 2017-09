Smets: "Ik zet Cairoli minstens op gelijke hoogte van Everts"

Hoe schat Stefan Everts zelf de prestatie van Antonio Cairoli in? "Toni heeft bewezen dat hij weer de oude Toni is. Of hij beter kan doen dan ik? In principe kan dat. Het wordt niet gemakkelijk, maar hij verdient de titel dit jaar. Het is mooi om hem weer op zijn topniveau aan het werk te zien."

"Als één persoon mijn opvolger mag zijn, dan is het Toni wel. Hij is een groot voorbeeld voor onze sport, een fantastische ambassadeur en een geweldige kampioen. Als hij op gelijke hoogte komt, dan zal ik daar even goed van slapen."

Cairoli: "Stefaan was een groot idool. Zijn stijl was perfect en zijn voorbereiding was altijd top. Het is een eer om zo dicht bij hem te komen. Een 10e titel? Ik ben nog altijd gemotiveerd. We zullen zien hoeveel titels ik behaald heb als ik stop."