Herlings is week na België ook in Zwitserland beste motorcrosser

De Nederlander Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs MXGP van Zwitserland gewonnen. De KTM-rijder heeft zijn eindzege te danken aan zijn winst in de tweede manche. De beste Belg in Zwitserland was Jeremy Van Horebeek als zevende. Clément Desalle eindigde 12e en zakt in de WK-stand van drie naar vier. WK-tweede Herlings nadert een beetje op leider Antonio Cairoli.