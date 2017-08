Smets: "Zag Cairoli nog nooit zo sterk, hij is op weg naar zijn 9e titel"

"Maar het circuit in Lommel heeft een extreme make-over gekregen. De rijders waren er wat op uitgekeken, al kwam het initiatief van de organisatie zelf om iets nieuws te doen. Mijn eerste indruk is heel positief. Het moet een mooi spektakel worden."

Veel invloed op de uitslag zal de vernieuwing volgens Smets niet hebben. "De toppers zijn allemaal zó allround. De fysieke conditie, de vorm en het zelfvertrouwen zullen de doorslag geven."

"Wat dat betreft zitten we met Clément Desalle goed. Hij staat - een beetje onverhoopt - tweede in de WK-stand. Hij staat wel niet bekend als een zandhaas, al won hij vorig jaar ook gewoon in het diepe zand in Assen."

"Jeremy Van Horebeek moet ook zijn plan kunnen trekken in het zand. En vergeet niet dat Kevin Strijbos vorig jaar tot eenieders verbazing de GP van België wist te winnen. Al lijkt me een herhaling van dat scenario niet realistisch, want hij komt net terug uit blessure."