Ex-wereldkampioen die biertje dronk tijdens GP is overleden

De flamboyante Hakan Carlqvist begon pas op vrij late leeftijd met motorcross, maar reed wel een mooi palmares bij elkaar. In 1979 won hij de wereldtitel in de 250 cc. Een jaar later maakte hij bij Yamaha de overstap naar de 500 cc.

Carlqvist was in de jaren 80 een van de sterkste crossers en stond verschillende keren op het WK-podium. Eén keer kroonde hij zich tot wereldkampioen, in 1983.

Zijn laatste GP-overwinning behaalde hij in ons land. In 1988 won hij op de Citadel van Namen. Hij baarde toen vooral opzien toen hij op weg naar de zege even halt hield om een biertje te tanken.

"Daar droomde ik al jaren van", vertelde hij in 2004 aan Sporza. "Het was niet mijn eerste biertje en ook niet mijn laatste (lacht)."