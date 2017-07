Cairoli en Herlings maken elkaar het leven zuur, Desalle is 8e

1. Jeffrey Herlings (Ned)

2. Antonio Cairoli (Ita)

3. Arminas Jasikonis (Lit)

4. Max Nagl (Dui)

5. Romain Febvre (Fra)

6. Clément Desalle

8. Tim Gajser (Svn)

15. Jeremy Van Horebeek

19. Jeffrey Dewulf

21. Damon Graulus

26. Ken de Dycker

27. Kevin Strijbos

Herlings vocht in de eerste reeks een verbeten duel uit met zijn KTM-teammaat en WK-leider Antonio Cairoli. Uiteindelijk hield onze noorderbuur 1 seconde over. Clément Desalle was de beste Belg, hij verloor het duel om de vijfde plaats van Romain Febvre. Kevin Strijbos en Ken de Dycker haalden het einde niet.