Everts: "Ik zal met mijn zoon naar het buitenland moeten om goed te trainen"

Hoe komt het dat België niet meer domineert, zoals het dat de voorbije tientallen jaren deed? Everts: "Het is in België heel moeilijk geworden om op te groeien met een motor. We vechten al 20 jaar om weer wat circuits in ons land te krijgen, maar het lukt niet. Het is een delicate situatie. We proberen oplossingen te zoeken, maar die komen er niet."

"Wat kan ik nog meer zeggen? Het doet echt enorm veel pijn, zeker ook omdat mijn zoon op komst is. Wij moeten naar het buitenland om te trainen. Desondanks blijft België het land van het motorcrossen. Als je in de buurt van Lommel komt, tref je daar bijna alle topteams aan. Daar vind je nog een van de weinige circuits in België en kun je écht goed worden. Je hebt ook nog Genk en Olmen, maar dan hebben we het zowat gehad. Jammer dat we met zo'n historie van wereldkampioenen zo achteruitboeren. Ik heb het daar heel moeilijk mee."