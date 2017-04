Paulin is de beste zandstuiver, Van Horebeek bestijgt het podium

In de tweede reeks ging de overwinning naar Antonio Cairoli. De ontketende Italiaan vocht een verbeten strijd uit met Gautier Paulin en Jeffrey Herlings. Cairoli hield aan de finish een voorsprong van een dikke 2 seconden over op zijn twee uitdagers.

Tim Gajser legde beslag op de 4e plaats, Jeremy Van Horebeek moest genoegen nemen met de 5e. Daardoor schrijft Paulin de zesde Grote Prijs van het kampioenschap op zijn naam, voor thuissensatie Herlings.

Van Horebeek mocht heel verdienstelijk mee het podium op. "Na Mexico ben ik echt ziek geweest", zegt de Belg. "Ik heb 4 kilogram verloren. Ik voelde me daardoor niet opperbest vandaag. Ik had kunnen winnen als ik 100% gezond was geweest, maar het is wat het is. Nu een weekendje vrij en dan ga ik volgende keer voor de overwinning."