Van Horebeek eindigt tweede in de GP van Argentinië

Antonio Cairoli was als leider aan de derde GP begonnen, maar de Italiaan kon in Argentinië geen hoofdrol vertolken. Tim Gajser stond te popelen om zijn WK-leidersplaats over te nemen en faalde niet: de Sloveen won beide reeksen en wipt naar de eerste plaats.

In de eerste reeks kaapten Jeremy Van Horebeek en Clément Desalle de resterende podiumplaatsen weg. Van Horebeek presteerde ook in de tweede reeks uitstekend met een derde plaats, Desalle kwam in het tweede bedrijf niet in het stuk voor.