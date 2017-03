Simpson wint de eerste reeks in Indonesië, 2e reeks afgelast door slecht weer

De voorbije dagen viel de regen met bakken uit de lucht in Indonesië. De oefenritten werden daarom gisteren al uitgesteld. Vanmorgen was Shaun Simpson ongenaakbaar. Hij was ruim 7 seconden sneller dan Glenn Coldenhoff en 12 seconden sneller dan Clément Desalle. WK-leider Cairoli werd 4e in die eerste reeks.