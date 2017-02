Antonio Cairoli (r) was de snelste in de eerste reeks. Antonio Cairoli (r) was de snelste in de eerste reeks.

Vanaf dit weekend brullen de motoren weer in de MXGP. Qatar is het decor van de eerste manche van het WK. In de eerste reeks reed Antonio Cairoli naar de reekszege voor Clément Desalle. Jeremy Van Horebeek werd vijfde.