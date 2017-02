Smets over WK motorcross: "Vooral Van Horebeek heeft me al positief verrast"

"De drievoudige wereldkampioen MX2 maakt de overstap naar de MXGP en hij zal zich ook in de debatten mengen. Zijn voorbereiding was niet ideaal, want hij heeft een middenhandsbeentje gebroken."

"Herlings werd vorige week geopereerd, maar zal starten in Qatar. In zijn eerste wedstrijden moet hij de schade beperken in de hoop om daarna een woordje te kunnen meepraten."

Bij KTM, het team van Smets, is Herlings ploegmaat en concurrent van achtvoudig wereldkampioen Cairoli. "Twee hanen in één hok: dat is niet altijd evident", zegt Smets.

"We proberen hen een klein beetje gescheiden te houden en laten hen niet altijd tegen elkaar trainen. Living apart together, dat is misschien nog goed uitgedrukt. Ik verwacht dat we tijdens het seizoen de nodige diplomatie zullen moeten gebruiken."