Marquez wint GP in eigen land, concurrenten rijden elkaar in de vernieling

Marc Marquez is de afgelopen jaren de heerser in de MotoGP, met 4 titels in 5 jaar tijd. De Grote Prijs in eigen land kon Marquez wel nog maar één keer winnen.

Marquez had in de kwalificaties slechts de 5e tijd gereden, maar onder meer door de opgave van de Brit Crutchlow kwam hij toch aan de leiding in Jerez.

Daarachter ontspon zich een spannend duel om de 2e plaats. WK-leider Andrea Dovizioso ging in de clinch met Spanjaarden Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa. De 2 Ducati's én de Honda crashten op 7 ronden van het einde tegen elkaar. Marquez krijg zo vrije baan naar de zege.