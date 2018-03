Dovizioso wint eerste MotoGP-race, Siméon sluit de rij

Marc Marquez leek in de laatste ronde de zege nog weg te kapen voor de neus van Andrea Dovizioso, maar de Italiaan gaf zich niet zomaar gewonnen en passeerde de wereldkampioen richting het laatste rechte stuk.

Aan de finish was het verschil tussen de twee tenoren slechts 27 duizendsten. Valentino Rossi werd derde.

Xavier Siméon debuteerde in de koninginnenklasse van de snelheidsmotoren, maar kwam niet in het stuk voor. Hij eindigde 21e en laatste (na 3 opgaves bij de 24 deelnemers).

"Als je van de laatste startplaats vertrekt, dan is het moeilijk om echt een doel te stellen", reageert Siméon. "Al bij al ben ik tevreden. Ik heb mijn rondetijden telkens verbeterd en reed mijn snelste rondje in de 19e van 22 ronden. Dat is zeer positief."

"Het niveau is ook flink gestegen in de MotoGP. Vorig jaar zou ik met deze chrono's punten gescoord hebben. Maar ik win ervaring en ik heb mijn eerste race uitgereden. We blijven werken om beter te doen in Argentinië."