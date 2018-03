MotoGP-legende Rossi (39) verlengt zijn carrière met 2 jaar bij Yamaha

De 39-jarige Valentino Rossi is een racelegende. In zijn trofeeënkast blinken liefst 115 Grote Prijzen, waarvan 89 in de zwaarste klasse. De Italiaan telt ook 9 wereldtitels, waarvan 7 in de hoogste klasse. Zijn laatste titel dateert al van 2009.

"Zolang ik competitief blijf, ga ik door", zei Rossi begin november nog. De Yamaha-rijder eindigde vorig jaar 5e in de WK-stand en breit er nu nog minstens 2 seizoen aan vast.

Zondag opent de Grote Prijs van Qatar het nieuwe seizoen. Met Xavier Simeon (Ducati) staat er ook een Belg aan de start.