Xavier Siméon na test: "Besef dat MotoGP een moeilijke klasse is"

Siméon had eerder al enkele testdagen in Maleisië en op de eerste dag in Thailand ging hij onderuit. "Het was een kleine fout, maar ik heb veel tijd verloren omdat mijn motor hersteld moest worden", zegt onze landgenoot. "Ik moet vooral die kleine foutjes proberen te vermijden."

"Op de tweede dag hebben we de verkeerde keuze gemaakt met de set-up, maar dat hoort bij testdagen. Ik ben ervan overtuigd dat die fouten me veel leren over de MotoGP."

Siméon klokte tijden in de onderste regionen in Thailand. "De slotdag heb ik toch met een goed gevoel kunnen afsluiten. Niet dat ik zo veel vooruitgang heb geboekt, maar toch genoeg voor mij."

Siméon moet nog leren om het beste uit zijn banden te halen. "En ik heb nog niet genoeg vertrouwen op mijn motor om overal voluit te durven gaan. Ik heb niet zo veel progressie gemaakt als ik had gehoopt, maar dat doet mij beseffen dat de MotoGP een moeilijke klasse is."