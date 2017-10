Xavier Siméon breekt zijn pink en mist de GP van Australië in Moto2

Tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs van Australië liep het mis voor Xavier Siméon. De 28-jarige Belg kwam ten val en brak daarbij de pink van zijn rechterhand. Daardoor kan hij morgen niet in actie komen. Het is nog niet duidelijk of Siméon volgende week wel zal kunnen aantreden in de GP van Sepang, in Maleisië.

Siméon is aan zijn laatste weken bezig in de Moto2-klasse, volgend seizoen maakt hij de overstap naar de MotoGP. Hij wordt de eerste Belg in bijna 30 jaar in de koninginnenklasse van de snelheidsmotoren.