Kris Wauters: "Een Belg in de MotoGP, dat zagen we niet aankomen"

Waarom is het Siméon dan wel gelukt? "Ten eerste door het talent. Het zit in zijn genen, want zijn vader was ook een motorracer. Toch heeft Siméon het op eigen kracht in de lagere klassen moeten waarmaken."

"Ten tweede ook de steun uit het bedrijfswereld. Die zal hij inmiddels wel achter hem hebben kunnen scharen. Het gaat gelukkig niet om de budgetten zoals in de Formule 1, maar voor een degelijke machine gaat het nog altijd om ongeveer 1 miljoen euro."

Siméon zal zich ook in de MotoGP moeten opwerken. "Als hij zich goed kan bewijzen, houdt niets hem tegen om over 2 à 3 jaar over te stappen naar een topmachine."

"Of hij ook wereldkampioen kan worden? Ik denk het wel, maar ik kan zijn talent niet genoeg inschatten om daarover te oordelen. In de GP2 liet hij toch een paar sterke prestaties zien op een mindere motor. Het zal wel een aanpassing worden, want het is toch een andere wereld. De power in die machines is hallucinant."