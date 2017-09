Hier is hij: Xavier Siméon, de eerste Belg in bijna 30 jaar die in de MotoGP "mag" rijden

De MotoGP is een exclusieve club met 24 rijders, vooral uit Spanje, Italië en een aantal Engelstalige landen. Het is allesbehalve vanzelfsprekend dat een klein land als België, zonder Grote Prijs in deze sport, een deelnemer kan afvaardigen.

"Het is inderdaad zeer uitzonderlijk. Toen ik vernam dat ik MotoGP mag rijden, heb ik in mijn arm moeten knijpen", zegt Xavier Siméon. "Dit is een groot moment. Ik pluk de vruchten van jarenlang hard labeur en de investeringen die mijn ouders en andere mensen gedaan hebben. De weg naar de MotoGP is niet gemakkelijk geweest, maar we worden wel beloond voor ons ploegwerk."

"Ik stam uit een echte motorfamilie. Mijn vader heeft een mooi palmares en heeft me zijn passie doorgegeven. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik in de beste wedstrijden kon meerijden, in Italië en Spanje. Ik ben Europees kampioen geweest in de Superstock 600 en wereldkampioen in de Superstock 1000. In de Moto2 behaalde ik in 2013 mijn eerste podiumplaats. In 2015 won ik in Duitsland mijn eerste Grote Prijs."

"Mijn ambitie? 4 rijders van de Moto2 promoveren naar de MotoGP. Ik wil vooral beste rookie worden, genieten, leren en mijn kans grijpen. Dat allemaal in samenwerking met mijn partners, want sponsors zijn zeer belangrijk."