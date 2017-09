Rossi is 3 weken na dubbele beenbreuk 5e, Marquez wint in Aragon

Marc Marquez haalde het voor zijn landgenoten Dani Pedrosa (tweede op 0"879) en Jorge Lorenzo (derde op 2"028).

Voor de 24-jarige Catalaan, drievoudig wereldkampioen in de koninginnenklasse, was het de vijfde overwinning van het seizoen.

Hij is na 14 WK-manches alleen leider in de WK-tussenstand. Tot zondag deelde Marquez die positie met de Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati), in Alcaniz pas zevende.

De Italiaanse vedette Valentino Rossi (Yamaha) eindigde minder dan vier weken nadat hij zijn been brak op een knappe vijfde plaats.