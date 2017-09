Siméon wordt eerste Belg in koninginnenklasse van de snelle motoren sinds 1991

Xavier Siméon is al sinds 2010 een vaste waarde in de Moto2-klasse. In 2015 wist hij in Duitsland zijn eerste enige GP-zege te behalen. Nu krijgt de Brusselaar op zijn 28e de kans om tot de koninginnenklasse toe te treden: de MotoGP.

Siméon zal volgend seizoen op een Ducati rijden bij Avintia Racing. Esteve Rabat wordt zijn ploeggenoot. "Dit is een fantastische kans, waar ik jaren voor gewerkt heb", zegt hij. "Hier droom ik al van sinds ik een kind ben."

Siméon treedt in de voetsporen van Didier de Radiguès, die in 1991 zijn carrière beëindigde in wat toen nog de 500cc-klasse was. In 1982 was De Radiguès vicewereldkampioen geworden in de 350 cc-klasse.