Rossi rijdt 3 weken na een dubbele beenbreuk al weer rond op het circuit

Woensdagavond zal Valentino beslissen of hij komend weekend deelneemt aan de Grote Prijs van Aragon in Spanje.

Maar dat was buiten de waard gerekend, want de negenvoudige wereldkampioen hield het al na 1 dag voor bekeken in het ziekenhuis. Met toestemming van de dokter overigens, want zijn herstel verliep voorspoedig. Toch zou zijn revalidatie minstens een maand duren.

Maar Rossi zou Rossi niet zijn als hij er niet veel vroeger weer zou willen staan. En dus reed hij gisteren op het Misano-circuit, vlak bij hem thuis, al weer een rondje of 8 op zijn Yamaha. Door de regen was het niet verantwoord om langer op de baan te blijven.

"We kunnen deze test bevestigen", zegt Rossi's team Yamaha. "Woensdagavond zal Valentino beslissen of hij komend weekend deelneemt aan de Grote Prijs van Aragon in Spanje." Klein detail: Yamaha had voor die race de Nederlander Michael van der Mark al aangewezen als Rossi's vervanger.